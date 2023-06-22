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عربي-دولي

السفارة الصينية لدى واشنطن: ما قاله بايدن بحق الزعيم الصيني ستكون له تداعيات

Lebanon 24
22-06-2023 | 12:37
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ذكرت شبكة CNN نقلاً عن ممثل البعثة الدبلوماسية الصينية في واشنطن أن بكين تقيّم ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ باعتباره استفزازا سياسيا.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المسؤول قوله: "في الماضي قال بايدن بوضوح أن الولايات المتحدة تحترم النظام الصيني ولا تسعى لتغييره، لكن التصريحات الأخيرة غير المسؤولة بحق النظام السياسي الصيني والزعيم الأعلى، تثير أسئلة حول صدق الجانب الأميركي".
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ودعا الدبلوماسي واشنطن لرفض تصريحات زعيم البيت الأبيض، "وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه عواقب أفعالها".

يوم الثلاثاء، قال جو بايدن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يملك معلومات كاملة عن حادثة البالون، وهو لذلك "مستاء للغاية"، لأن مواقف كهذه عادة تشكل "مصدر إحراج كبير للطغاة".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد أقل من يوم من اختتام زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين، وهي الزيارة التي عولت عليها واشنطن كثيرا لتحسين العلاقات مع بكين.

بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن تصريحات بايدن غير مسؤولة، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية. (روسيا اليوم) 
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