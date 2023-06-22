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عربي-دولي

"فاغنر جندت سجناء أفارقة في حرب أوكرانيا".. تحقيق يكشف

Lebanon 24
22-06-2023 | 13:13
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بعدما قادت عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على مدى شهور هجوما لاستعادة بلدات في شرق أوكرانيا تشمل باخموت، كشف تحقيق جديد لوكالة "رويترز"، أن مجموعة فاغنر جندت سجناء أفارقة من سجون روسيا للمشاركة في حرب أوكرانيا.
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كما ذكر التحقيق أن فاغنر جندت أفارقة وأفغانا وعربا في الصفوف الأمامية في معركة باخموت الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توقيع عقودا مع أكثر من 20 فرقة متطوعة ليس من بينها فاغنر.
 
وكان رئيس مجموعة فاغنر أعلن في 11 حزيران الجاري إن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، رافضاً علناً محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة. (الحدث) 
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