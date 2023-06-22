عبداللهيان يعلن "أخبار سارة" في ختام جولته الخليجية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في ختام جولته بدول الخليج الأربع، أن في جعبته أخبارا جيدة للشعب فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.



وقال في مقابلة مع الصحفيين اليوم في أبوظبي: "لقد أتاح التعاون بين إيران ودول جنوب الخليج فصلا جديدا في العلاقات مع المنطقة، ونحن في كل دولة منها نضع القضايا الثنائية على جدول أعمالنا"، مضيفاً: "لقد بحثنا وتبادلنا الآراء في كل من هذه الدول فيما يتعلّق بإزالة المعوقات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والسياحة والتعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من القضايا التي تهم الجانبين".

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وقال في مقابلة مع الصحفيين اليوم في أبوظبي: "لقد أتاح التعاون بين إيران ودول جنوب الخليج فصلا جديدا في العلاقات مع المنطقة، ونحن في كل دولة منها نضع القضايا الثنائية على جدول أعمالنا"، مضيفاً: "لقد بحثنا وتبادلنا الآراء في كل من هذه الدول فيما يتعلّق بإزالة المعوقات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والسياحة والتعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من القضايا التي تهم الجانبين".

وأردف قائلا: "في الوقت نفسه، وضعنا متابعة اتفاقيات الرئيس الإيراني مع قطر وسلطنة عمان على جدول أعمال الرحلتين الأوليين"





هذا وشدّد عبد اللهيان على أن موضوع الدبلوماسية البرلمانية كان أيضاً على جدول الأعمال خلال هذه الجولة، وقال: "من بين القضايا التي أثرناها مع كبار المسؤولين في هذه الدول الأربع، قضية الإيرانيين الذين يعيشون في هذه الدول، لأن هناك بعض المشاكل المتعلقة بأنشطة الإيرانيين في هذه الدول، مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة".







وتابع: "اتفقنا على أن هذه المشاكل يجب أن تُحل بسرعة من خلال تشكيل لجنة قنصلية، وضرورة الاستثمار اللازم لقدرات الإيرانيين من أجل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين".





وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي بين دول منطقة الخليج، كشف أنه "تمت الإشارة إلى خطة إنشاء منتدى للحوار والتعاون الإقليمي، ورحّبت بها الدول الأربع التي قمنا بزيارتها".