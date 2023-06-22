معلومة جديدة تُكشف عن مصير الغواصة المفقودة.. هل عُثر على حطامها؟

قال الأميركي ديفيد ميرنز، صديق لاثنين من ركاب الغواصة المفقودة الخمسة، إن الحطام الذي تم العثور عليه أثناء البحث عن الغواصة المفقودة اليوم الخميس هو "إطار هبوطها وغطاء خلفي منها".

Advertisement

وقال ميرنز أيضا: "مرة أخرى، هذه غواصة غير تقليدية، وهذا الغطاء الخلفي هو الطرف المدبب لها وإطار الهبوط هو الإطار الصغير الذي يبدو وكأنه جالس عليه" على حد ما قرأت "العربية" تصريحه في موقع صحيفة "ديلي ميرور" اليوم .واعتبر ميرنز، أن ما تم العثور عليه من حطام يؤكد أنه من الغواصة، بعد أن ورد عن خفر السواحل الأميركي أن غاطسا روبوتي الطراز، أو ROV اختصارا، اكتشف حطاما في منطقة البحث قرب "تيتانيك" الغريقة عند عمق 3.800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي.