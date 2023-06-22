زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بيلاروس

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما حول إقالة السفير الأوكراني لدى بيلاروس إيغور كيزيم.

ونشر المرسوم على الموقع الرسمي للرئيس يوم الخميس.



ولم يذكر سبب إقالة السفير. (روسيا اليوم)