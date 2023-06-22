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زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بيلاروس

Lebanon 24
22-06-2023 | 14:32
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما حول إقالة السفير الأوكراني لدى بيلاروس إيغور كيزيم.
 
ونشر المرسوم على الموقع الرسمي للرئيس يوم الخميس.

ولم يذكر سبب إقالة السفير. (روسيا اليوم) 
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