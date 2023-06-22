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عربي-دولي
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
22-06-2023
|
15:00
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كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الخميس، أن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" شمالي المحيط الأطلسي تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة "تيتان" المفقودة.
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ونقلت "سي إن إن" عن شركة "أوشين غيت" المشغلة للغواصة "تيتان"، قولها: "نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة والمؤلف من 5 أشخاص".
بدوره، قال مالك الشركة: "قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأسوي". أما أحد مؤسسي الشركة، فتحدث عن توقعٍ يشير إلى وقوع إنفجار داخلي قوي وقع بشكل فوري داخل الغواصة بسبب الضغط.
وجاء تقرير شبكة "سي أن أن" بعد وقت قصير من إعلان خفر السواحل الأميركي أن مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق اكتشفت "حقل حطام"، أثناء بحثها عن الغواصة المفقودة في قاع المحيط.
وأضاف خفر السواحل على "تويتر" أن خبراء يراجعون المعلومات التي جمعتها المركبة، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وبلغ البحث المستميت عن الغواصة "تيتان" التي يبلغ طولها 6.7 متر مرحلة حرجة صباح الخميس، إذ يقدر أن مخزون الأكسجين المتوفرللخمسة أشخاص على متنها أوشك على النفاد، أو يحتمل أنه نفد بالفعل.
وبدأت "تيتان"، التي تشغلها شركة "أوشن غيت" ومقرها الولايات المتحدة، رحلة مدتها ساعتان صباح الأحد، لكنها فقدت الاتصال مع مركبة الدعم على السطح.
وبدأت الغواصة رحلتها وبها أكسجين يكفي 96 ساعة، بحسب الشركة، مما يعني أن الأكسجين من المرجح أنه نفد صباح الخميس، وذلك بافتراض أن الغواصة ما تزال سليمة.
ويقول خبراء إن التوقيت الدقيق لنفاد الأكسجين متوقف على عوامل، منها ما إذا كانت الغواصة بها كهرباء ومدى هدوء من على متنها.
وغاص روبوت تابع لسفينة أبحاث فرنسية نحو قاع المحيط، الخميس، بحثا عن أي أثر للغواصة.
وحتى إن تم تحديد موقع الغواصة قبل نفاد الأكسجين، ستكون إعادتها تحديا لوجستياً ضخماً نظراً للظروف القاسية على عمق ميلين تحت السطح.
ويرقد حطام "تيتانيك" التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912، متسببة في غرق أكثر من 1500 شخص، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية، و644 كيلومترا جنوب مدينة سانت جونز بمقاطعة نيو فاونلاند في كندا.
ومن بين ركاب الغواصة الذين انطلقوا في رحلة سياحية استكشافية تبلغ تكلفتها 250 ألف دولار للشخص الواحد، الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما)، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داوود (48 عاما)، وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان.
كذلك، قيلَ أيضاً إن المستكشف وعالم المحيطات الفرنسي بول هنرينار جوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت" راش ستوكتن كانا على متن الغواصة.
خفر السواحل الأميركي يُعلق
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الأميركي أنّه تم اكتشاف حطام الغواصة تيتان في قاع المحيط بجوار تاينتنيك، مشيراً إلى أنّ "اكتشاف الحطام دليل على فقدان الغواصة وأبلغنا أسر الضحايا"، وأضاف: "واجهنا ظروفاً معقدة خلال عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، ونعمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات قضية غرق الغواصة".
ولفتت إدارة خفر السواحل إلى أن العثور على مقدمة الضغط كان دليلاً على حدوث انفجار داخلي في الغواصة، وأضافت: "
نستبعد وقوع تصادم بين الغواصة وتايتنيك".
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