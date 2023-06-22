التعليمات صدرت للجميع.. التعبئة العامة أعلنت في كييف

أعلنت "التعبئة العامة" في العاصمة الأوكرانية كييف، وصدرت التعليمات لجميع المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور لمراكز التجنيد في غضون 10 أيام، بحسب صحيفة "سترانا" المحلية.



وذكر أمر المفوض العسكري لمنطقة أوبولونسكي في العاصمة الأوكرانية، أوليكسي بريفالا، أن شروط التعبئة تنطبق حتى على أولئك الذين لم يتلقوا استدعاءات شخصية أو أوامر بالتعبئة، بحسب البيان على الصفحة الرسمية لمركز التجنيد الإقليمي في "فيسبوك".

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كما ينسحب القرار أيضا على المكلّفين غير المسجلين إقامتهم في حي أوبولونسكي في كييف، وفقط أولئك الذين يقطنون فيه. كما يذكّر القرار أن المتهربين من التجنيد سيواجهون عقوبات جنائية.





هذا ولم يحدّد المنشور ما إذا كانت أوامر مماثلة قد صدرت من قبل المفوضين العسكريين لمناطق وأحياء أخرى من العاصمة الأوكرانية، ومع ذلك، فهي تعتقد أن مثل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها في جميع أنحاء كييف.