Advertisement

عربي-دولي

التعليمات صدرت للجميع.. التعبئة العامة أعلنت في كييف

Lebanon 24
22-06-2023 | 15:28
A-
A+
Doc-P-1080293-638230699573174517.jpg
Doc-P-1080293-638230699573174517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "التعبئة العامة" في العاصمة الأوكرانية كييف، وصدرت التعليمات لجميع المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور لمراكز التجنيد في غضون 10 أيام، بحسب صحيفة "سترانا" المحلية.

وذكر أمر المفوض العسكري لمنطقة أوبولونسكي في العاصمة الأوكرانية، أوليكسي بريفالا، أن شروط التعبئة تنطبق حتى على أولئك الذين لم يتلقوا استدعاءات شخصية أو أوامر بالتعبئة، بحسب البيان على الصفحة الرسمية لمركز التجنيد الإقليمي في "فيسبوك".
Advertisement

كما ينسحب القرار أيضا على المكلّفين غير المسجلين إقامتهم في حي أوبولونسكي في كييف، وفقط أولئك الذين يقطنون فيه. كما يذكّر القرار أن المتهربين من التجنيد سيواجهون عقوبات جنائية.


هذا ولم يحدّد المنشور ما إذا كانت أوامر مماثلة قد صدرت من قبل المفوضين العسكريين لمناطق وأحياء أخرى من العاصمة الأوكرانية، ومع ذلك، فهي تعتقد أن مثل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها في جميع أنحاء كييف.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-06-22
19:30 | 2023-06-22
19:00 | 2023-06-22
18:30 | 2023-06-22
16:59 | 2023-06-22
16:30 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website