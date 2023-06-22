أحد قضاة المحكمة الدولية على قوائم المطلوبين للعدالة الروسية! (صورة)

ظهر أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سالفاتور إيتالا، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية.

وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين لوزارة الداخلية الروسية: "أساس البحث: مطلوب بموجب مادة قانون العقوبات".

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وظهرت صورة القاضي قرب أحد مراكز شرطة موسكو مع تسمية توضيحية تقول: "انتباه، مطلوب!".





وفي وقت سابق من ايار، وجهت لجنة التحقيق الروسية لوائح اتهام غيابية لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، خان كريم أسد أحمد، والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا. وتم إعلانهم على أنهم مطلوبون للعدالة الروسية. وأوضحت الوزارة أن روزاريو إيتالا كان من بين القضاة الذين أصدروا "قرارات اعتقال غير قانونية".