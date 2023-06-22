فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!

يعيشُ العالم أجواء مأسويّة عقب الإعلان رسمياً عن وفاة طاقم الغواصة "تيتان" التي اختفت في أعماق الأطلسي أثناء رحلة إستكشافية باتجاه سفينة "تايتنيك" الشهيرة الغارقة هناك منذ أكثر من 100 عام.

Advertisement

وفي مؤتمرٍ صحفي، أعلن خفر السواحل الأميركي، اليوم الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان" التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.



وتحدث مسؤولو خفر السواحل عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تيتانيك".



وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الأشخاص الـ5 الذين كانوا على متن الغواصة، مشيراً إلى أنَّ العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

فيديو ينتشر مُجدداً

ووسط كارثة إختفاء الغواصة ووفاة طاقمها، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو سابقٍ كشف لقطات تُظهر حطام سفينة "تيتانيك".

وجاء هذا الفيديو المُنتج عام 2022 بجودة تبلغ 8K، واللافت أن الشركة المسؤولة عنها هي "أوشين غيت"، المسؤولة والمالكة للغواصة "تيتان" التي اختفت وتدمّرت في أعماق البحار.

وبحسب تقارير سابقة، فإنّ الشركة المذكورة أرسلت غواصة عام 2022 إلى موقع السفينة الغارقة، ومن هناك تم التقاط المشاهد التي دخلت التاريخ.

ضرر صامت

ويُبين الفيديو كيف أن السفينة أصيبت بأضرار كبيرة وقوية فضلاً عن تحللها في أعماق المحيط، إذ انهارت بعض حواجزها وسقطت.

وبحسب العلماء، فإن الحطام يتحلّل بوتيرة سريعة، إذ تسببت المياه المالحة، بالكثير من الأضرار على مدى القرن الماضي، أو أكثر.



كذلك، تشُير بعض التقديرات إلى أن السفينة ستختفي في غضون عقود قليلة.

(رصد لبنان24)