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عربي-دولي

الأرقام العربية بدلاً من الهندية.. دولة تشرّع استخدامها في المعاملات الرسمية

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:30
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قرّرت قطر اعتماد الأرقام العربية بدلا من نظيرتها الهندية وذلك في جميع المعاملات والمراسلات الحكومية في الدولة، اعتباراً من الأول من أيلول 2023.

وأصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، محمد السليطي، قرارا باعتماد الأرقام العربية، وقال وزير الدولة القطري، رئيس مكتبة قطر الوطنية حمد الكواري في حسابه على "تويتر": "شكرا لمجلس الوزراء الموقر لقراره كتابة الأرقام بالعربية".
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وأضاف: "محمد بن يوسف الخوارزمي هو من اخترع هذه الكتابة، معتمداً على الزوايا، وأول من عمل بها بلاد المغرب، وانتقلت إلى الغرب عبر الأندلس، وتصحيح المسار بالكتابة بها هو احترام لحضارتنا العربية الإسلامية وتقدير لعلمائنا".

وأوضح الكواري على "فيسبوك"، أن "اللغة العربية بالنسبة إلينا هويتنا، لغة الأجداد والحضارة والأمجاد والإسلام الذي به ساد العرب وانتشرت لغتهم فسادت حضارتهم وتفاعلت مع حضارات العالم، فترجمت وأضافت وأنقذت الغرب من ظلام القرون الوسطى".


وتابع أن "علماء الحضارة حقّقوا إنجازات عظيمة لخدمة البشرية، ومن ذلك (الخوارزمية) التي هي الآن على لسان كل متعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وهي محور عجائب التواصل الاجتماعي".

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