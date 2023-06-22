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عربي-دولي

عند سؤاله عن ابنه هانتر... هكذا أجاب بايدن!

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:59
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين أن ابنه هانتر "على ما يرام"، وذلك بالرغم من أنه المتهم الرئيسي في قضية جنائية.

وخلال انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك لجو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، صاح صحفي، ممن سمح لهم بالتواجد، "السيد الرئيس، كيف حال هانتر؟"، رداً على ذلك، رفع رئيس البيت الأبيض إبهامه، لكنه لم يقل شيئاً.
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وأفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بأن هانتر بايدن، اعترف في إطار صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين، بذنبه في التهرب الضريبي المتعمد، بالإضافة إلى ذلك توصل الطرفان لاتفاق بشأن مخالفة قواعد حمل الأسلحة النارية.

ومن المتوقع أن يمثل هانتر بايدن أمام محكمة ديلاوير في 26 تموز.
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