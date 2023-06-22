24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل ينجح السيسي وسعيد في جلب التمويلات؟
Lebanon 24
22-06-2023
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يأمل المصريون والتونسيون أن يوفّر مؤتمر باريس، الذي ينعقد تحت شعار "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، لمصر وتونس فرصة تمكّنهما من تحصيل تمويلات ضرورية لمواجهة الأزمتين الماليتين اللتين تعيشانهما.
والتقى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد، على هامش قمة باريس، وتوافقا حول ضرورة إضفاء المزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة.
Advertisement
ويعتبر الرئيس المصري التمويلَ مسألة حيوية ومن العوامل المحورية لتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها، وقال في القمة: "إن رؤيتنا للنمو ترتكز على فرص العمل وسبل عيش كريم"، مؤكدا أن "برنامج "نوفي" للغذاء والطاقة لاقى زخما دوليا كبيرا".
وتنطلق رؤية القاهرة، في الكثير من المحافل الدولية، من التركيز على القضايا الضاغطة التي تهم الدول النامية، وطلب تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، وضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحاول السيسي وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي والحد من المسؤولية الواقعة على كاهل الدول النامية، عندما أكد أن أزمتيْ كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات، وأن بلاده أعدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة وخطت خطوات جادة في سبيل مكافحة آثار التغيرات المناخية التي قال عنها:"تحركنا في قضية المناخ في وقت مبكر".
وتعاني مصر من أزمة ديون خارجية معقدة بعد تزايد اعتمادها على القروض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويلية مختلفة، وتسعى لتمرير أجندتها في قمة باريس وإقناع الحضور بضرورة تحمّل الدول الكبرى قسطا من مسؤولية أزمة الديون المتراكمة.
(العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوضح الحقيقة... هل فعلاً هناك أسماك قرش في بحر لبنان؟
Lebanon 24
فيديو يوضح الحقيقة... هل فعلاً هناك أسماك قرش في بحر لبنان؟
08:49 | 2023-06-22
22/06/2023 08:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:28 | 2023-06-22
الرئيس التونسي لصندوق النقد: شروطكم تهدد سلمنا الأهلي
23:19 | 2023-06-22
معركة الجنوب.. هكذا أبطأت روسيا هجوم أوكرانيا المضاد
23:18 | 2023-06-22
انفجار داخلي كارثي قتل ركابها.. هذه آخر المعلومات عن حادثة الغواصة "تيتان"
20:00 | 2023-06-22
ماكرون ذكّر شيانغ بمسؤولية الصين في مكافحة التغير المناخي
19:30 | 2023-06-22
كاميرون يعلّق على مأساة "تيتان": أدهشني التشابه مع كارثة "تايتانيك"
19:00 | 2023-06-22
حالة احتقان تقود الضفة الغربية إلى حافة الحرب
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 06:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 06:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
23/06/2023 06:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact