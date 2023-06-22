هل ينجح السيسي وسعيد في جلب التمويلات؟

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يأمل المصريون والتونسيون أن يوفّر مؤتمر باريس، الذي ينعقد تحت شعار "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، لمصر وتونس فرصة تمكّنهما من تحصيل تمويلات ضرورية لمواجهة الأزمتين الماليتين اللتين تعيشانهما.والتقى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد، على هامش قمة باريس، وتوافقا حول ضرورة إضفاء المزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة.ويعتبر الرئيس المصري التمويلَ مسألة حيوية ومن العوامل المحورية لتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها، وقال في القمة: "إن رؤيتنا للنمو ترتكز على فرص العمل وسبل عيش كريم"، مؤكدا أن "برنامج "نوفي" للغذاء والطاقة لاقى زخما دوليا كبيرا".وتنطلق رؤية القاهرة، في الكثير من المحافل الدولية، من التركيز على القضايا الضاغطة التي تهم الدول النامية، وطلب تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، وضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وحاول السيسي وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي والحد من المسؤولية الواقعة على كاهل الدول النامية، عندما أكد أن أزمتيْ كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات، وأن بلاده أعدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة وخطت خطوات جادة في سبيل مكافحة آثار التغيرات المناخية التي قال عنها:"تحركنا في قضية المناخ في وقت مبكر".وتعاني مصر من أزمة ديون خارجية معقدة بعد تزايد اعتمادها على القروض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويلية مختلفة، وتسعى لتمرير أجندتها في قمة باريس وإقناع الحضور بضرورة تحمّل الدول الكبرى قسطا من مسؤولية أزمة الديون المتراكمة.