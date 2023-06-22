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عربي-دولي

ماكرون ذكّر شيانغ بمسؤولية الصين في مكافحة التغير المناخي

Lebanon 24
22-06-2023 | 20:00
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ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين بمسؤوليتها الخاصة في مكافحة التغير المناخي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الخميس في باريس على هامش قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، حسبما أعلن الإليزيه.
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وقالت الرئاسة الفرنسية إن "ماكرون انتهز هذه الفرصة للتذكير بالأهمية التي يوليها للعمل مع الصين في مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في مكافحة تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي".
وأضافت: "الصين تتحمل مسؤولية خاصة تنبع من مساهمتها في الاقتصاد العالمي".
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