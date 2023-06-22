ما الذي شعر به العالقون الخمسة طوال 4 أيام بالغواصة "تيتان"؟

شرح الطبيب النفساني الشرعي سوهوم داس العامل بمستشفيات ومحاكم جنائية وسجون يعيد فيها تأهيل المتخلفين عقليا، ما كان يشعر من انقطعت بغواصتهم السبل منذ الأحد الماضي، خصوصا في يومهم الأخير، فقال إن المحتمل هو شعورهم باضطرابات عاطفية شديدة مع دخولهم آخر 24 ساعة من إمدادات الأوكسجين.

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والغواصة "تيتان" ليست غواصة عادية، بل هي "غاطسة" طولها 6.7 أمتار، مزودة بأوكسجين وطعام محفوظ يكفيان 5 أشخاص لمدة 96 ساعة كما ليس بداخلها مقاعد، والمرحاض فيها واحد فقط، مع ستارة للخصوصية.

وانطلقت "تيتان" باكرا صباح الأحد بالتوقيت الأميركي، وبعد ساعة و45 دقيقة فقدت الاتصال بسفينتها خلال غوصها الذي يستغرق ساعتين للوصول إلى المثوى الأخير لحطام "تايتنيك" الغريقة في قاع عمقه 3.800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي.





وقال الدكتور البريطاني "سوهوم داس" في مقابلة لصحيفة "ديلي ميل" إن من المحتمل أن يتشبث المحاصرون داخل الغواصة بالأمل الذي يشعرون معه أنه لا يزال من الممكن العثور عليهم "ولكن مع اقتراب عقارب الساعة، فإن الحقيقة سوف تتسرب إلى الداخل إلى حيث يشعرون باضطراب عاطفي شديد.

وأضاف أن بعضهم سيظل متمسكا بالأمل، ويعتقد أنه سيتم العثور عليهم وإنقاذهم.



واعتبر أنه سيكون للركاب الخمسة الكثير من ردود الفعل المختلفة على حالتهم، وستتغير ردود أفعالهم وعواطفهم بمرور الوقت "وسيكونون في مرحلة ما انعكاسا لحياتهم تماما عندما يحدقون حرفيا في فكرة الموت وبنقاط أخرى.

وقال إنه من المحتمل أن يشعروا بذعر وقلق شديدين، وسيعانون من أعراض جسدية، بدءا من فرط التنفس إلى الشعور بالدوار وآلام بالصدر، وسيغرقون عاطفيا في محاولة السيطرة على ما يحدث لهم"، وفق تعبيره.

وتصوّر الدكتور سوهوم، أن لا أحد من الخمسة يعاني من اضطراب الخوف من الأماكن المغلقة "وإلا فلن يكونوا بهذا الموقف في المقام الأول. لكني متأكد مع ذلك من أن الطبيعة الشديدة والخانقة للحال الذي يعيشون فيه عندما يتعاملون مع احتمال فقدان حياتهم ستضيف فقط إلى التوتر العام ومشاعر القلق التي لديهم". (العربية)