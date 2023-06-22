Advertisement

عربي-دولي

بعد وصفه رئيس الصين بالديكتاتور.. بايدن: آمل أن نلتقي قريباً

Lebanon 24
22-06-2023 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1080350-638231010415701391.jpg
Doc-P-1080350-638231010415701391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ في "الأمد القريب" بعد أن وصفه بأنه "ديكتاتور" مثيرا استنكار بكين.
 
وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "آمل أن ألتقي الرئيس شي في وقت ما في المستقبل، في الأمد القريب".
Advertisement
وكان بايدن قد ساوى بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء "الديكتاتوريين" بينما كان يتحدث يوم الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بحضور الصحافة. وسرعان ما ردت بكين على التصريحات مؤكدة أن وصف الرئيس الصيني بذلك الوصف ينتهك الكرامة السياسية للدولة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:51 | 2023-06-23
01:30 | 2023-06-23
01:29 | 2023-06-23
01:27 | 2023-06-23
01:26 | 2023-06-23
01:00 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website