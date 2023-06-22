بعد وصفه رئيس الصين بالديكتاتور.. بايدن: آمل أن نلتقي قريباً

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ في "الأمد القريب" بعد أن وصفه بأنه "ديكتاتور" مثيرا استنكار بكين.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "آمل أن ألتقي الرئيس شي في وقت ما في المستقبل، في الأمد القريب".

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وكان بايدن قد ساوى بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء "الديكتاتوريين" بينما كان يتحدث يوم الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بحضور الصحافة. وسرعان ما ردت بكين على التصريحات مؤكدة أن وصف الرئيس الصيني بذلك الوصف ينتهك الكرامة السياسية للدولة.