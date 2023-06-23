ظهور لافت لولي عهد المغرب في تخرج فوجي ضباط.. هكذا بدا بالزي العسكري (فيديو)

ترأس ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن، حفل تخرج الفوجين 23 للسلك العالي للدفاع و57 لسلك الأركان بعد تعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.
وعند وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدّم للسلام على ولي العهد كل من الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، واللواء مدير الكلية لملكية للدراسات العسكرية العليا، والعميد قائد الحامية العسكرية للقنيطرة، قبل أن يستعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية، بحسب بيان القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وبهذه المناسبة، قدّم اللواء مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، أمام ولي العهد، المحصّلة السنوية لأنشطة الكلية الملكية، وسلّم له أفضل الأبحاث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع والعدد الأول من "مجلة الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا"، ودرع الكلية، قبل الإعلان عن النتائج التي حصل عليها الضباط المتدربون.
وبعد ذلك، أشرف ولي العهد على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة ماجستير متخصص في الدفاع الوطني، وشهادات سلك الأركان، على التوالي. (روسيا اليوم)