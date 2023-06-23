ظهور لافت لولي عهد المغرب في تخرج فوجي ضباط.. هكذا بدا بالزي العسكري (فيديو)

ترأس ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن، حفل تخرج الفوجين 23 للسلك العالي للدفاع و57 لسلك الأركان بعد تعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.

وعند وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدّم للسلام على ولي العهد كل من الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، واللواء مدير الكلية لملكية للدراسات العسكرية العليا، والعميد قائد الحامية العسكرية للقنيطرة، قبل أن يستعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية، بحسب بيان القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية.