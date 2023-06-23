جزيرة سياحية في "أسعد دولة بالعالم" تُعلن نفسها منطقة خالية من الهواتف.. تعرّفوا اليها

تحثّ جزيرة أولكو-تاميو في فنلندا الزوّار على تجاهل شاشات هواتفهم، والاستمتاع بالطبيعة.





وتزعم أولكو-تاميو التي تقع في الخليج الشرقي لفنلندا أنها أوّل جزيرة سياحية خالية من الهاتف في العالم، وهي حديقة وطنية تابعة للدولة الاسكندنافية التي صُنفت أنها "أسعد دولة في العالم" لست سنوات متتالية.

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ومن المفارقات أن هذه الدولة هي موطن شركة نوكيا، العلامة التجارية التي صنّعت الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم.



وقال ماتس سيلين، الخبير في سياحة الجزيرة لدى شركة "Visit Kotka-Hamina"، في بيان صحفي: "ستكون جزيرة أولكو-تاميو، التي تقع قبالة ساحل هامينا، منطقة خالية من الهاتف هذا الصيف".

وتُعد أولكو-تاميو واحدة من 41 منتزهًا وطنيًا في فنلندا، وهي غير مأهولة بالسكان، لكنّها موطن للعديد من الطيور والنباتات النادرة التي يمكن للزوار اكتشافها خلال نزهة على طول المسارات الطبيعية في الجزيرة، أو من برج الطيور.

وتُعتبر المشاركة في مساعدة السيّاح على التخلّص من السموم الرقمية في أولكو-تاميو طوعية، وبما أن الجزيرة مغطاة بشبكة متنقلة عاملة، فإنّ الإغراء سيكون حاضرًا دومًا.



ورغم ذلك، يأمل موظفو "Parks & Wildlife Finland"، أي الشركة التي تدير الجزيرة، أن تبعث الحملة للسيّاح رسالة مفادها ضرورة الانفصال عن العالم، والتفاعل مع الزوار، والنباتات، والحيوانات.





وفي هذا السياق، لفتت ساري كاسترين، وهي عالمة نفس ومديرة الأبحاث في المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية، في بيان صحفي، إلى أنّ "إغلاق هاتفك، واستكشاف الطبيعة، ومقابلة الناس في الواقع، من شأنه أن يُعزّز مزاجك ورفاهيتك".

وتابعت: "نقضي ساعات لا حصر لها نتصفّح موجز الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا فإن أخذ استراحة قصيرة منها يعني أن لديك المزيد من الوقت لاختبار تجارب جديدة".



ويمكن للزوار قضاء ليال خالية من الهاتف على الجزيرة، داخل الخِيم المنصوبة أو في مقصورة تديرها الشركة.



ويمكن للسائح الوصول إلى جزر مماثلة لأولكو-تاميو في الخليج الشرقي لفنلندا على متن قارب خاص، أو عبّارة ركاب، أو تاكسي مائي، حيث عليه فقط ألا يفصح عن أنّه استخدم هاتفه الذكي لحجزها. (اخبار الآن)