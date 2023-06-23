حلزون عملاق يتسبب بفرض حجر صحي بمدينة أميركية بأكملها!

تسبب ظهور حلزون عملاق من فصيلة "ليساكاتينا فوليكا" في بلدة ميرامار الأميركية بولاية فلوريدا، في فرض حجر صحي بالمنطقة.

وتم فرض التدابير التقييدية على مساحة 5 كيلومترات مربعة، بعد اكتشاف حلزون عملاق واحد فقط هناك.

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ولمنع انتشار هذه المخلوقات الخطرة، أصدرت السلطات أوامر بمعالجة المنطقة بالمواد الكيميائية.

ويُسمح لسكان المدينة بمغادرة منطقة الحجر الصحي، لكن يُمنع عليهم العودة بمواد نباتية يحتمل أن تحتوي على بيض الحلزون.

وكان حلزون "ليساكاتينا فوليكا" وصل إلى الولاية من أرخبيل هاواي في الستينيات من القرن الماضي.

وتشكل هذه المخلوقات تهديدا للصناعة الزراعية، حيث تلتهم أكثر من 500 نوع من النباتات والخضروات والفواكه. وتضع الواحدة منها ما يصل إلى 1200 بيضة سنويا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصيب "ليساكاتينا فوليكا" البشر بالكائن الطفيلي Angiostrongylus cantonensis، والذي يسبب مرضا خطيرا في الدماغ. (روسيا اليوم)