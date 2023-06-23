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عربي-دولي

موقف طريف للرئيس تبون مع طفلة.. هذا ما فعلته بختام كأس الجزائر (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2023 | 01:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لطفلة خلال لقاء لها مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تتويج البطل في نهائي كأس الجمهورية بين فريقي شباب بلوزداد وجمعية الشلف.
وسلّم تبون كأس الجزائر للموسم 2022-2023 لفريق جمعية أولمبي الشلف، الذي حسم اللقب على حساب شباب بلوزداد في نهائي النسخة الـ56، بعد فوزه بنتيجة 2-1.
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وخلال تتويج الفريق الفائز، لفتت طفلة لاعب جمعية الشلف الأنظار بعدما قامت بتقبيل رأس الرئيس الجزائري في لقطة تم تناقلها على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي.
 
 
وبتتويجه يرفع فريق جمعية الشلف حصته إلى كأسين بعد التي توج بها عام 2005 أمام اتحاد سطيف (1-0 بعد الوقت الإضافي). (روسيا اليوم)

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