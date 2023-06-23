Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تعلن إحباط هجوم صاروخي روسي على قاعدة جوية عسكرية

Lebanon 24
23-06-2023 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1080375-638231056383216384.jpg
Doc-P-1080375-638231056383216384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال سلاح الجو الأوكراني في بيان، إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، نحو قاعدة جوية عسكرية في منطقة خميلنيتسكي غربي البلاد.

وأضاف أن الصواريخ أطلقتها قاذفات استراتيجية روسية من منطقة بحر قزوين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معركة الجنوب.. هكذا أبطأت روسيا هجوم أوكرانيا المضاد
lebanon 24
23/06/2023 09:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: هذه خطة أوكرانيا بعد "خسائر الهجوم المضاد"
lebanon 24
23/06/2023 09:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق لرويترز: فاغنر جندت سجناء أفارقة من سجون روسيا للمشاركة في حرب أوكرانيا
lebanon 24
23/06/2023 09:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تتهم المجر بـ"القوادة" لروسيا... اليكم التفاصيل
lebanon 24
23/06/2023 09:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

أوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:51 | 2023-06-23
01:30 | 2023-06-23
01:29 | 2023-06-23
01:27 | 2023-06-23
01:00 | 2023-06-23
00:51 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website