أوكرانيا تعلن إحباط هجوم صاروخي روسي على قاعدة جوية عسكرية

قال سلاح الجو الأوكراني في بيان، إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، نحو قاعدة جوية عسكرية في منطقة خميلنيتسكي غربي البلاد.



وأضاف أن الصواريخ أطلقتها قاذفات استراتيجية روسية من منطقة بحر قزوين.

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