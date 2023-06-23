كوريا الجنوبية تعلن تعزيز التعاون مع فيتنام في مجال الصناعات الدفاعية

Advertisement

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن بلاده تعتزم توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع فيتنام، مشيراً إلى أن سول تسعى لتعزيز التعاون مع فيتنام في مواجهة تهديدات الصواريخ النووية التي تطلقها كوريا الشمالية.وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، الذي يزور فيتنام، أنه تم الاتفاق على إقراض هانوي 4 مليارات دولار بحلول 2030، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب".وبدأ رئيس كوريا الجنوبية، الخميس، زيارة إلى فيتنام تستمر 3 أيام، فيما تشهد المنطقة توترات كبيرة، على خلفية التجارب الصاروخية التي تقوم بها كوريا الشمالية.