على الرغم من زيارة بلينكن.. العلاقات الأميركية الصينية لا تزال هشة بحسب "The National Interest"

زار وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، مطلع الأسبوع، بكين في محاولة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وإعادة إحياء قنوات الاتصال الرفيعة المستوى لتوطيد علاقتهما الثنائية المتذبذبة.

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وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "سبق والتقى الرئيسان جو بايدن وشي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في تشرين الثاني الماضي واتفقا على معالجة خلافاتهما بمسؤولية. وكان بلينكن يعتزم زيارة بكين في شباط من هذا العام، إلا أنه ألغى الزيارة بعد حادثة المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة والتي تقول المخابرات الأميركية إنه استخدم للتجسس. وفي الأشهر التي أعقبت الحادثة، تراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد، كما وتعثرت الاتصالات العسكرية بين واشنطن وبكين. ومع ذلك، لم تتوقف المواجهات الخطيرة بين الجيشين عن طريق الجو والبحر، وخير مثال على ذلك المواجهات الأخيرة في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان".

وتابع الموقع، "في غضون ذلك، كثفت الولايات المتحدة دعمها لتايوان في الوقت الذي اتهمت فيه بكين بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا وتعزيز قاعدة التجسس الصينية في كوبا لاعتراض الإشارات ورسائل الاتصال الحاسمة للأمن القومي الأميركي والتنصت عليها. إدراكًا منها للمخاطر المصاحبة لغياب الحوار، سعت إدارة بايدن إلى "إذابة الجليد" في العلاقات مع بكين. في المقابل، اتهمت بكين واشنطن بتشجيع نهج مزدوج من شقين، فمن جهة تسعى الولايات المتحدة إلى الحوار لإقامة "حواجز حماية" مع الصين ومن جهة أخرى تسعى لاحتواء المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للصين بالقوة".

وأضاف الموقع، "لذلك، وعندما وصل بلينكن إلى بكين، قام مضيفوه بحماس برمي عبء إصلاح العلاقات الأميركية الصينية على واشنطن. وزعم وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانغ أن "العلاقات الصينية الأميركية في أدنى مستوى لها" منذ عام 1979. كما وعزا وانغ يي، كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، "السبب الجذري" للتدهور إلى "تصورات واشنطن الخاطئة تجاه الصين"، وطالب الولايات المتحدة "بانتقاد افعالها" والتوقف عن تضخيم "التهديد الصيني". أما شي فافترض أن المجتمع الدولي يتوقع أن تتعايش واشنطن وبكين بسلام وأن تكون بينهما علاقات ود وتعاون، وطلب من بلينكن "تقديم المزيد من الإسهامات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأميركية".

أهداف بلينكن الثلاثة ونتائجها

وبحسب الموقع، "أشار بلينكن خلال زيارته إلى أن إدارة بايدن تقدر العلاقة المسؤولة بين واشنطن وبكين، وحدد ثلاثة أهداف لهذه الرحلة، وكلها تستند إلى مبدأ شامل: "المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة لضمان ألا تنحرف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع". ويتمثل الهدف الأول في أنه من الضروري إعادة فتح خطوط الاتصال حتى تتمكن كلتا السلطتين من إدارة علاقتهما بمسؤولية وتجنب سوء الفهم. أما الثاني، فأكد بلينكن على أهمية تعزيز مصالح وقيم الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، بما في ذلك "التحدث بشكل مباشر وصريح" حول هذه المخاوف مع بكين. أما الهدف الثالث، فيعتقد بلينكن أنه يمكن للبلدين "استكشاف إمكانات التعاون بشأن التحديات العابرة للحدود" بشكل مشترك".

ولكن، ما هو عدد الأهداف التي تمكن بلينكن من تحقيقها في زيارته السريعة التي استمرت يومين إلى بكين؟ فوفقاً لقراءة وزارة الخارجية عقب انتهاء الزيارة، لم تكن هناك أي اختراقات تذكر.

ورأى الموقع أن "النتيجة كانت متوقعة، لكن هناك إشارات متفائلة بأن الاتصال عاد إلى مساره الصحيح، ويدرك كلا البلدين الحاجة الملحة لوقف التدهور في العلاقات. أما في ما يتعلق بمجالات التعاون المحتمل، وعدت الولايات المتحدة والصين بتعزيز التبادلات "الشعبية" بين الطلاب والعلماء والشركات، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. أما بالنسبة لمجالات الخلاف، فلا تزال هناك شروخ عميقة".

الخلافات حول تايوان

وبحسب الموقع، "لا يزال مضيق تايوان هو القضية الشائكة بين الولايات المتحدة والصين. أكدت بكين أن تايوان هي "صميم المصالح الجوهرية للصين"، وأنه "ليس هناك مجال للتسوية أو التنازل" بشأنها. إلا أنه بلينكن ذكّر بكين بـ"أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة "لا تدعم استقلال تايوان" و"تعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من قبل أي من الجانبين". أما في ما يتعلق بإدارة الأزمات، فرفضت حكومة شي طلبات بلينكن المستمرة لاستئناف الارتباط العسكري بين الطرفين والذي تم تعليقه منذ زيارة نائبة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضي".

تفاؤل بايدن

بحسب الموقع، "من غير الواضح ما إذا كانت الدبلوماسية الرفيعة المستوى قادرة على تغيير مسار العلاقات الأميركية الصينية بشكل مجدٍ، والتي لا تزال تنحرف نحو عداء أكبر. ولكن على أقل تقدير، فإن استئناف المحادثات والاتصالات سيسمح لكل جانب بالتعبير عن نواياه بشكل أكثر وضوحًا. ومن المرجح أن تمهد زيارة بلينكن الطريق لمزيد من الاجتماعات الرسمية الرفيعة المستوى بين واشنطن وبكين. وتسعى بكين بشكل خاص إلى الاجتماع بالمسؤولين الأميركيين المسؤولين عن السياسة الاقتصادية في ضوء التباطؤ الاقتصادي في الصين وقلقهم بشأن الحظر الذي تفرضه واشنطن على الاستثمار الأجنبي وتصدير التقنيات العالية إلى الصين. وبحسب ما ورد يتطلع شي إلى زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ عام 2017 لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو، حيث من المتوقع أن يلتقي بايدن".

وختم الموقع، "تحتاج إدارة بايدن إلى أن تكون أكثر وضوحًا بشأن مدى استقرار العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية بعد سنوات من المواقف العدائية من كلا الجانبين. أما ما إذا كان الرأي العام الأميركي على استعداد لقبول نهج الرئيس وما إذا كانت بكين مستعدة حقًا للرد بالمثل على مبادرات واشنطن، فهذا أمر غير مؤكد على الإطلاق".