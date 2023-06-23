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شاهد.. أعضاء الكونغرس الأميركي يصطفون بالطابور للحصول على توقيع مودي

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:51
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اصطف أعضاء الكونغرس الأميركي، ومعهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، للحصول على صورة وتوقيع من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد خطابه في الجلسة المشتركة للكونغرس.
 
 
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وشارك مكارثي تجربته مع مودي، قائلا إنه قضى "وقتا ممتعا" معه، مؤكدا أنه "لدينا علاقة قوية للغاية، ويواصل رئيس الوزراء مودي تعزيزها".

وكتب مكارثي على "تويتر": "كان شرفا أن أرحب برئيس الوزراء مودي في مبنى الكابيتول الأميركي، أحد أعظم رموز الديمقراطية في العالم. أتطلع إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والأمنية الوطنية بين بلدينا العظيمين".
 
صورة


كما طلب مكارثي توقيعا من مودي بعد الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي. وقام رئيس الوزراء الهندي بتوقيع كتيب عناوين الجلسة المشتركة. (روسيا اليوم)
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