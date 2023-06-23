شاهد.. أعضاء الكونغرس الأميركي يصطفون بالطابور للحصول على توقيع مودي

اصطف أعضاء الكونغرس الأميركي، ومعهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، للحصول على صورة وتوقيع من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد خطابه في الجلسة المشتركة للكونغرس.

#WATCH | US Congressmen lined up to take autographs and selfies with Prime Minister Narendra Modi after his address to the joint sitting of the US Congress, earlier today. pic.twitter.com/wkPdacGjHN — ANI (@ANI) June 23, 2023 Advertisement

وشارك مكارثي تجربته مع مودي، قائلا إنه قضى "وقتا ممتعا" معه، مؤكدا أنه "لدينا علاقة قوية للغاية، ويواصل رئيس الوزراء مودي تعزيزها".



وكتب مكارثي على "تويتر": "كان شرفا أن أرحب برئيس الوزراء مودي في مبنى الكابيتول الأميركي، أحد أعظم رموز الديمقراطية في العالم. أتطلع إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والأمنية الوطنية بين بلدينا العظيمين".