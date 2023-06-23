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عربي-دولي

مُجدداً بايدن بموقف محرج.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2023 | 03:04
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ارتكب الرئيس الأميركي جو بايدن هفوة جديدة، وهذه المرة خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض.

فقد تسبب بايدن في مشهد محرج صباح أمس الخميس، حيث وضع يده على قلبه خلال عزف النشيد الوطني الهندي أثناء ترحيبه برئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض، في أحدث زلة برتوكولية للرئيس.

وحدث الموقف المحرج بحضور حوالي 7 آلاف شخص، هم ضيوف الحفل الذي أقيم على شرف مودي، حيث عزفت له فرقة من الحرس القديم التابع لجيش الولايات المتحدة موسيقى وطنية، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحسب موقع "نيويورك بوست".

وعندما بدأت النغمات الأولى للنشيد الوطني الهندي، رفع بايدن يده اليمنى إلى صدره الأيسر، وتركها هناك لمدة 15 ثانية تقريباً. ثم خفضها ببطء، مدركاً على ما يبدو أن الفرقة لم تكن تعزف النشيد الوطني الأميركي.
 
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وتعرض الرئيس لمواقف محرجة عديدة في السابق، مثل نسيان بعض أسماء المسؤولين، أو ارتكاب أخطاء بروتوكولية، أو زلات لسان عند الحديث مع قادة من أنحاء العالم.

يتطلع لولاية جديدة
يشار إلى أن بايدن احتفل بعيد ميلاده الـ80 في 20 تشرين الثاني الماضي (2022)، وسيكون في الـ82 في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي الـ86 في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديمقراطي.(العربية)




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