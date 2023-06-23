"خط سورفيكين" أول تحديات الهجوم المضاد.. فهل يكون بداية لتراجع أوكرانيا؟

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كتب موقع "سكاي نيوز": ساهم "خط سوروفيكين" الروسي المحصن ببحر من الألغام، والمضاد للدبابات في إفشال الهجوم الأوكراني، الذي بدأته كييف مطلع الشهر الجاري، دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية حدّت من هجماتها على مختلف الجبهات، والآن تعيد ترتيب صفوفها.وكانت صحيفة "ديلي ميرور" أطلقت على الدفاعات الروسية اسم "خط سوروفيكين"، مشيرة إلى القوات الأوكرانية ستواجه صعوبات بالغة إن حاولت اختراقه.ووفق تقديرات خبراء عسكريين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن هذا الخطوط الدفاعية الضخمة أنشأتها روسيا بمعظم جبهات الحرب وخطوط التماس، وهي محاطة ببحر من الألغام وخلقت "مقبرة للدبابات" الغربية.يطلق على اسم سيرغي سوروفيكين، القائد السابق للقوات الروسية بأوكرانيا، والذي تم تعيينه في تشرين الأول 2022، وإقالته في كانون الثاني الماضي، ويطلق عليه "الجنرال أرمجدون".هياكل دفاعية خرسانية هرمية مضادة للدبابات.يعُرف باسم "أنياب التنين" ومنع القوات الأوكرانية من التقدم في جبهات زابورجيا وخيرسون و ماريوبول ونيكولسكي، فضلا عن لوغانسك أوبلاست، وهولا بريستان، جنوبي خيرسون، وفق معهد دراسات الحرب الأميركي.تم تجهيزه وتحصينه من الخارج بحقول الألغام والخنادق المضادة للدبابات.تم إنشائه لحماية "الجسر البري" الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.وشّكل هذا الخط الدفاعي الروسي عقبة حقيقية وكبيرة أمام آلاف الجنود والمدرعات التي تبخرت فجأة على خط التماس في مواجهة الجيش الروسي، وفقا لوكالة "نوفستي" الروسية.وعن "خط سوروفيكين"، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد تواجه "مقاومة روسية شرسة" و"خطوطا دفاعية معدة جيدًا"، لافتاً إلى أن "روسيا تمكنت من إنشاء خطوط دفاعية ثابتة ومجهزة جيدًا مع حقول الألغام، والخنادق المضادة للدبابات وما يعرف بأنياب التنين".فالخنادق المدعومة بالألغام، تبطئ تقدم الدبابات والقوات الأوكرانية، وتجبرها على اتخاذ مواقع محددة مسبقا من قبل القوات الروسية، ما يسهل استهدافها، وهو أمر قد يفسر تفحم الدبابات الغربية مثل "ليوبارد 2".ووصفت صحيفة "الوقائع العسكرية" الروسية، الخط الدفاعي، بأنه يعتمد على شبكة نقل وخدمات لوجيستية متطورة ذات محاور وقواعد خلفية، وتسمح طرقه القصيرة للقوات بنقل الاحتياطيات بسرعة من قطاع إلى آخر دون المساس بالاستعداد القتالي في الجبهات، كما هو مدعوم بمجموعة قوية من المدافع والصواريخ والمدفعية والقوات المحمولة جواً ، ومقاتلات "كا 52" الهجومية المعروفه باسم "التمساح"، وقامت روسيا ببناء عدة خطوط دفاعية في القطاع الجنوبي وأقواها هو الخط الثالث (خط سوروفيكين) الذي لم تصل إليه القوات الأوكرانية حتى الآن، وفقا لوزير الأمن السابق لمنطقة دونيتسك.