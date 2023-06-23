27
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل قيادي بحزب العمال الكردساتي خلال عملية في شمال سوريا.. هذا ما أعلنته تركيا
Lebanon 24
23-06-2023
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول، بأن الاستخبارات التركية نجحت في قتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني عبر عملية في القامشلي بشمال سوريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الروسي إلى سوريا: روسيا وتركيا تسلمتا مقترح تطبيع العلاقات واتفقتا على المبدأ
Lebanon 24
المبعوث الروسي إلى سوريا: روسيا وتركيا تسلمتا مقترح تطبيع العلاقات واتفقتا على المبدأ
23/06/2023 12:01:40
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خارجية إيران تحدد سبل دفع عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
Lebanon 24
خارجية إيران تحدد سبل دفع عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
23/06/2023 12:01:40
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: مسودة خطة التطبيع بين تركيا وسوريا باتت جاهزة
Lebanon 24
الخارجية الروسية: مسودة خطة التطبيع بين تركيا وسوريا باتت جاهزة
23/06/2023 12:01:40
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من "حماية الشعب" و"العمال الكردستاني" بسوريا
Lebanon 24
تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من "حماية الشعب" و"العمال الكردستاني" بسوريا
23/06/2023 12:01:40
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا
سوريا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2023-06-23
ماكرون: روسيا قوة "مزعزعة لاستقرار إفريقيا"
04:39 | 2023-06-23
مخرج تيتانيك غاص 33 مرة لحطام السفينة.. هل استشاره طاقم "تيتان"؟ هذا ما كشفه
04:30 | 2023-06-23
مشهدان في عرض البحر انتهيا بمأساة.. 750 مهاجراً مقابل 5 أثرياء!
04:00 | 2023-06-23
ابن بايدن تلقى معاملة خاصة.. محقق يكشف
03:45 | 2023-06-23
لمواجهة الصين.. صفقة مسيّرات أميركية ضخمة إلى الهند
03:44 | 2023-06-23
كارثة نووية تهدد محطة زابوريجيا.. تحذير روسي
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact