Advertisement

عربي-دولي

مقتل قيادي بحزب العمال الكردساتي خلال عملية في شمال سوريا.. هذا ما أعلنته تركيا

Lebanon 24
23-06-2023 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1080439-638231152101622832.jpg
Doc-P-1080439-638231152101622832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول،  بأن الاستخبارات التركية نجحت في قتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني عبر عملية في القامشلي بشمال سوريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الروسي إلى سوريا: روسيا وتركيا تسلمتا مقترح تطبيع العلاقات واتفقتا على المبدأ
lebanon 24
23/06/2023 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية إيران تحدد سبل دفع عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
lebanon 24
23/06/2023 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: مسودة خطة التطبيع بين تركيا وسوريا باتت جاهزة
lebanon 24
23/06/2023 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من "حماية الشعب" و"العمال الكردستاني" بسوريا
lebanon 24
23/06/2023 12:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-06-23
04:39 | 2023-06-23
04:30 | 2023-06-23
04:00 | 2023-06-23
03:45 | 2023-06-23
03:44 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website