ماكرون: روسيا قوة "مزعزعة لاستقرار إفريقيا"

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا، بالسعي إلى "زعزعة استقرار إفريقيا" واللجوء الى خيارات "لا تصبّ في صالح المجتمع الدولي"، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس، الجمعة.



وقال ماكرون إن روسيا "قوة مزعزعة للاستقرار في إفريقيا عبر ميليشيات خاصة" تنكل بالمدنيين، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة وثّقت (حصول) ذلك عبر مجموعة فاجنر في جمهورية إفريقيا الوسطى".

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