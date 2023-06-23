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إقتصاد

منح تأشيرات مجانية لمواطني بعض الدول.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-06-2023 | 07:30
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أعلنت شركة "مصر للطيران" عن إمكانية حصول مواطني بعض الدول على تأشيرات ترانزيت مصرية مجانية تتراوح صلاحيتها بين 8 ساعات، و96 ساعة.

وأوضحت أنه يمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة، لاستيفاء استمارة البيانات التي بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانا بدون تحصيل أي رسوم مقابل تلك الخدمة.
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وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، بما يعود بالنفع على قطاعى الطيران والسياحة والدولة المصرية ككل. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم

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