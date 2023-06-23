لافروف يؤكد دعم روسيا لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في أسرع وقت ممكن

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مسألة انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، سيتم حلها بدعم من روسيا وفي أسرع وقت ممكن.وأضاف لافروف خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "في المستقبل القريب وبتعاوننا المكثف سيتم حل مسألة انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين".وأشار إلى أن ذلك "سيسمح للقارة بالمشاركة الكاملة في صياغة جدول الأعمال الدولي وآليات الحوكمة العالمية". (روسيا اليوم)