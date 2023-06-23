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تحذير من كارثة نووية تُهدّد محطة زابوريجيا

Lebanon 24
23-06-2023 | 10:30
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بعد اتهامات أوكرانية لموسكو بالتخطيط لهجوم على محطة زابوريجيا التي تحتلها في جنوب أوكرانيا، حذر مسؤول نووي روسي من خطورة الوضع.

فقد اعتبر رينات كارتشا مستشار المدير العام لشركة "روس إينيرجو أتوم" في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة أن ما وصفها بمزاعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن موسكو تخطط لهجوم على محطة الطاقة النووية الضخمة، تمهيد لمحاولة من كييف للسيطرة على المحطة، محذرا من وقوع كارثة نووية.
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ورأى أن تصريحات زيلينسكي تهدف لتهيئة الرأي العام لحادث نووي.

كما أضاف قائلا: "وفقا لتوقعاتي، فإن احتمالات الاستيلاء العنيف على المحطة زادت كثيرا. لكن عملية الاستيلاء ليست ما تدعو للخوف، بل خطر التلوث النووي الممتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة الذي قد يحدث نتيجة استخدام القوة".
 
في المقابل، دعت وزارة الصحة الأوكرانية مواطنيها إلى عدم الذعر، وحذّرتهم من تناول أقراص اليود، غداة اتهام الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالتحضير "لهجوم" على محطة زابوريجيا. (العربية - سكاي نيوز)
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