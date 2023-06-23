تحت عنوان: "الإنترنت الفضائي في مواجهة "الديكتاتورية الرقمية"، جاء في موقع "الحرة":



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ممارسات بعض الدول تتفاوت فيما تفرضه على شبكات الإنترنت أكان بمراقبة المحتوى، أو حظر بعض التطبيقات أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو حتى بحجب خدمات الإنترنت بشكل كامل.



وفي عام 2022، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من حظر الإنترنت الذي تفرضه حكومات، مشيرة إلى "أضرار جسيمة تلحق بالحياة اليومية وحقوق الإنسان لملايين الأشخاص وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير".



ووصفت المفوضية هذه الممارسات بأنها محاولة لتأسيس "ديكتاتورية رقمية"، خاصة بسبب آثارها المقيِّدة لحقوق الإنسان لملايين الأشخاص.



وينظر خبراء ومحللون تحدثوا إلى موقع "الحرة" إلى أن الحل في تجاوز الحظر، أو ما تفرضه حكومات على الإنترنت، قد يكمن فيما يعرف بـ"الإنترنت عبر الأقمار الصناعية" أو ما اصطلح تسميته بـ"الإنترنت الفضائي"، رغم تواجد بعض العوائق والتحديات. في الوقت الذي ينعم فيه العديد من الناس باستخدام حر لشبكات الإنترنت، إلا أن بعض الأنظمة وجدت طرقا لتضع حدودا رقمية وتفرض رقابتها التقليدية بحلول تكنولوجية، لتصبح قادرة على تحويل الحاضر المتطور وتعيده إلى ماض من السلطوية.ممارسات بعض الدول تتفاوت فيما تفرضه على شبكات الإنترنت أكان بمراقبة المحتوى، أو حظر بعض التطبيقات أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو حتى بحجب خدمات الإنترنت بشكل كامل.وفي عام 2022، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من حظر الإنترنت الذي تفرضه حكومات، مشيرة إلى "أضرار جسيمة تلحق بالحياة اليومية وحقوق الإنسان لملايين الأشخاص وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير".ووصفت المفوضية هذه الممارسات بأنها محاولة لتأسيس "ديكتاتورية رقمية"، خاصة بسبب آثارها المقيِّدة لحقوق الإنسان لملايين الأشخاص.وينظر خبراء ومحللون تحدثوا إلى موقع "الحرة" إلى أن الحل في تجاوز الحظر، أو ما تفرضه حكومات على الإنترنت، قد يكمن فيما يعرف بـ"الإنترنت عبر الأقمار الصناعية" أو ما اصطلح تسميته بـ"الإنترنت الفضائي"، رغم تواجد بعض العوائق والتحديات.

التضييق على الإنترنت

وتابع المقال: "خلال الفترة الماضية، كان للإنترنت الفضائي دور هام في الحرب الأوكرانية إذ تمكنت شركة "ستارلينك" من تقديم خدمات الإنترنت بعد تعطيلها والتضييق عليها من قبل روسيا في خضم حربها ضد كييف، كما عرض مالك الشركة، إيلون ماسك، تقديم الخدمة في إيران بعد سلسلة من حظر الخدمات بسبب احتجاجات شهدتها البلاد". وتابع المقال: "خلال الفترة الماضية، كان للإنترنت الفضائي دور هام في الحرب الأوكرانية إذ تمكنت شركة "ستارلينك" من تقديم خدمات الإنترنت بعد تعطيلها والتضييق عليها من قبل روسيا في خضم حربها ضد كييف، كما عرض مالك الشركة، إيلون ماسك، تقديم الخدمة في إيران بعد سلسلة من حظر الخدمات بسبب احتجاجات شهدتها البلاد".

وتظهر تقارير منظمات مثل تحالف "كيب إت أون" الذي يرصد عمليات الحجب لخدمات الإنترنت ومنظمة "نت بلوكس" المهتمة بالأمن السيبراني ورصد انقطاع الخدمات، تزايد تعطيل الإنترنت أو حظر بعض التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي في أوقات ترتبط بأحداث سياسية، أكان مثل إجراء الانتخابات أو عند حدوث التظاهرات.



وخلال عام 2021، رصد تحالف "كيب إت أون" حجب الإنترنت في سياق الانتخابات في ستة بلدان هي: إيران وتشاد والكونغو والنيجر وأوغندا وزامبيا.



ومنذ عام 2016 وحتى مايو الماضي، تم رصد عمليات الحجب للإنترنت بما لا يقل عن 1200 مرة، والتي أثرت على ما لا يقل عن 52 عملية انتخابية في دول حول العالم، ومن بينها دول عربية، وفقا لموقع "أكسس ناو".

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن تعطيل الإنترنت في بعض المناطق "يسهم في منع الوصول إلى الأدوات الرقمية اللازمة لتوثيق الانتهاكات" الأمر الذي قد يزيد من ممارسات "العنف" ناهيك عن "التستر على الجرائم الوحشية" التي قد تحدث.



كما تتبنى بعض الحكومات قوانين بحجة تنظيم "الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية" والتي يتم استخدامها لحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى مواقع إعلامية بهدف الحد من "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات" مثلما حصل في زامبيا، في اب من عام 2021، خلال الانتخابات الرئاسية عندما تم تعطيل شبكة الإنترنت حينها.

"استخدام الإنترنت بشكل عام استطاع تعزيز حقوق الإنسان خاصة المرتبطة بالحريات"، بحسب ما قال محمد المسقطي من منظمة "أكسس ناو"، مضيفا أن بعض الدول تقوم بالسيطرة على وسائل الإعلام داخلها، ولكن الإنترنت وفر "فضاء هاما يتيح مشاركة المعلومات بحرية".



وبقمع الحريات عبر الإنترنت تنتهك بعض الأنظمة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمنح الحق في حرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات "عبر أي وسيلة إعلام وبصرف النظر عن الحدود"، إضافة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



وأشار المسقطي، الذي يعمل في منظمة تقدم خدمات مجانية للأمان الرقمي في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن حظر الإنترنت أو حجب عدد من الخدمات في بعض الدول يعني أن هذه الأنظمة تريد " إخفاء ما يحصل من انتهاكات لا تريد أن تظهر داخليا أو خارجيا، والتحكم في المعلومات التي يتم نشرها عن قضايا معينة".



وذكر أن أهمية الإنترنت الفضائي تأتي من إمكانية استخدامه كـ"أداة أساسية لكسر حجب الإنترنت ليتاح تداول المعلومات وتوثيق الانتهاكات".



وصنف تقرير "فريدوم هاوس"، في عام 2022، دولا عربية على أنها غير حرة في مجال حرية الإنترنت، مشيرا إلى أن بعض الدول اشتهرت بشراء برامج تجسس للتضييق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت.

وتابع المقال: "وعادة ما تكون الدولة هي "المصدر الأساسي" للإنترنت بحيث تقوم شركات الاتصالات ومزودو الخدمات بالحصول عليه عن طريق الخطوط الأساسية الواصلة للمنافذ الحكومية عبر الكوابل الدولية، وفق ما يقول خبير في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، رولان أبي نجم، لموقع "الحرة".



ويوضح الخبير أن بعض الدول عادة ما يكون لديها القدرة على وضع نوع من "الرقابة والتحكم" بالإنترنت لجميع المستخدمين بصرف النظر عن مزود الخدمة.



ويضيف أبي نجم أن الوضع مختلف في حالة "الإنترنت الفضائي"، إذ أنها تصل من شبكة الإنترنت العالمية بشكل مباشر للمستخدم عبر الأقمار الصناعية من دون أي تدخل حكومي.

خبير تقنية المعلومات، عاصم جلال، يرى أن أبرز التحديات التي تواجه استخدام الإنترنت الفضائي ارتفاع أسعار خدماتها، إذ يحتاج الاشتراك في خدمة "ستار لينك" على سبيل المثال دفع حوالي 600 دولار مقابل ثمن المعدات التي سترسلها لك الشركة، ودفع أكثر من 100 دولار كرسوم شهرية.



وأضاف جلال، وهو استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، لدى "جي أند كي" لموقع "الحرة" أن التحدي الأبرز إدخال الأجهزة الطرفية أو "الصحن اللاقط" لاستقبال الإشارة من القمر الصناعي، وهذه المعدات قد تكون محظورة ويمنع إدخالها لبعض الدول.



وحتى مع إدخال هذه الأجهزة أو تهريبها لبعض الدول التي تفرض سيطرتها على الإنترنت، قد لا يتمكن الشخص من استخدامها لعدم القدرة على إخفاء أجهزة الاستقبال، وتعرضه للمساءلة.