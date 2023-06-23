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عربي-دولي

وسائل إعلام: الهند تشتري مسيرات أميركية بـ3 مليارات دولار

Lebanon 24
23-06-2023 | 11:30
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أبرمت الولايات المتحدة والهند اتفاقا لتزويد نيودلهي بمسيرات أميركية MQ-9B، لاستخدامها في دوريات فوق المناطق المتنازع عليها مع الصين.

وكتبت صحيفة "Wall Street Journal": "خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى واشنطن، تم التوقيع على اتفاقية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، ستتلقى من خلالها نيودلهي حوالي 30 مسيرة من طراز "MQ-9B" التي تحلق على ارتفاعات عالية.".
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وأضافت: "صرح مسؤولون هنود أن بعض هذه المسيرات سيتم تجميعها وتسليحها في الهند، ومن المتوقع أن يتم نقل نصفهم إلى البحرية الهندية، بينما سيتم استخدام الباقي من قبل الجيش الهندي والقوات الجوية للمراقبة".

وأشارت أيضا إلى أنه قبل تصعيد وقع في منطقة لاداخ على الحدود الهندية الصينية عام 2020، كانت الهند تسيطر على المناطق الحدودية بشكل أساسي من خلال الدوريات، لكن ما حدث دفع نيودلهي إلى إعادة النظر في مقارباتها لضمان الأمن. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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