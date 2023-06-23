تحذير بشأن الوضع في الضفة الغربيّة: "قد يخرج عن السيطرة"

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ذكر موقع "الحرة"، أنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذّر من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".وقال تورك إنّ "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري، لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.وكانت الولايات المتحدة قد أعربت، عن "قلقها العميق" إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، بعد إدانته مقتل أربعة إسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة".وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استخدم طائرة مسيرة في ضرب مجموعة مسلحة في الضفة الغربية وأحبط هجوما.وأفادت "الحرة" أن هذه أول عملية استهداف جوية إسرائيلية منذ أكثر من 20 عاما في المنطقة.ونقلت "الحرة" عن مصادر فلسطينية وشهود عيان القول إن العملية استهدفت مركبة فلسطينية شمالي جنين، مشيرة إلى أن مصادر محلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي منع سيارات إسعاف فلسطينية من الوصول لمكان الحادث وسط تطويق إسرائيلي عسكري للمنطقة. (الحرة)