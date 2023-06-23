Advertisement

عربي-دولي

تحذير بشأن الوضع في الضفة الغربيّة: "قد يخرج عن السيطرة"

Lebanon 24
23-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1080520-638231267422383447.png
Doc-P-1080520-638231267422383447.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الحرة"، أنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذّر من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".

وقال تورك إنّ "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري، لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
Advertisement

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت، عن "قلقها العميق" إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، بعد إدانته مقتل أربعة إسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استخدم طائرة مسيرة في ضرب مجموعة مسلحة في الضفة الغربية وأحبط هجوما.

وأفادت "الحرة" أن هذه أول عملية استهداف جوية إسرائيلية منذ أكثر من 20 عاما في المنطقة.

ونقلت "الحرة" عن مصادر فلسطينية وشهود عيان القول إن العملية استهدفت مركبة فلسطينية شمالي جنين، مشيرة إلى أن مصادر محلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي منع سيارات إسعاف فلسطينية من الوصول لمكان الحادث وسط تطويق إسرائيلي عسكري للمنطقة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2023-06-23
16:30 | 2023-06-23
16:00 | 2023-06-23
16:00 | 2023-06-23
15:30 | 2023-06-23
15:15 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website