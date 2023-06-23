Advertisement

إقتصاد

بينها مدن عربيّة... تعرفوا إلى قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسيّة في العالم

Lebanon 24
23-06-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1080526-638231299724435766.jpg
Doc-P-1080526-638231299724435766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً لوكالة "بلومبرغ"، حدّد أكثر الأسواق تنافسية بالعالم للحصول على وظيفة جديدة، وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط، ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأميركية.
Advertisement

وبحسب تقرير الوكالة فإن الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو تعد من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على الموقع التخصصي "لينكدإن" في شباط الماضي، وفقا لدراسة من موقع Resume.io المتخصص في إنشاء السيرة الذاتية عبر الإنترنت.

واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أميركية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.

ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم العام الماضي، فمنذ العام 2010، أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث، من أجل بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، بالإضافة إلى توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها.

ولا تزال قطر نقطة جذب للباحثين عن عمل، فقد أظهرت الدراسة أن متوسط عدد المتقدمين لكل وظيفة هناك بلغ 399 في فبراير 2023 . واعتمدت قطر حدا أدنى للأجور في خضم ضجة عمال كأس العالم، وهي لا تفرض ضرائب على دخل الفرد، مما يجعلها مكانا مربحا نسبيا للعمل.

كذلك دبي وأبو ظبي هما من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية، لا يدفعون ضريبة دخل أيضا. بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وفقا لبيانات "لينكدإن".

واعتبرت المدن في شمال كاليفورنيا الأعلى تنافسية بالولايات المتحدة، وقال موقع Resume.io إن سان خوسيه، المعروفة باسم قلب وادي السيليكون، كان لديها 108 متقدمين لكل وظيفة منشورة على "لينكدإن" في شباط 2023، بينما كان لدى سان فرانسيسكو 92 متقدما.

وفي ما يلي قائمة بأسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم:
 
مدن عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2023-06-23
16:30 | 2023-06-23
16:00 | 2023-06-23
16:00 | 2023-06-23
15:30 | 2023-06-23
15:15 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website