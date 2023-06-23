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عربي-دولي

ماذا يعني الانفجار "الكارثي" الذي تعرّضت له الغواصة "تيتان"؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 11:00
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ذكرت "العربية" أنّه بعد إعلان خفر السواحل الأميركي العثور على بقايا الغواصة "تيتان" على عمق 3810 أمتار بعد حدوث انفجار كارثي داخلها، بدأت التفسيرات العلمية بالظهور عن معنى ذلك وكيف يمكن أن يحصل للغواصة المنكوبة.
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فالغواصة "تيتان" تتكون من ألياف الكربون ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 4000 متر تحت مستوى سطح البحر، كما يقول موقع OceanGate.

وأوضح ستيفان ويليامز، أستاذ الروبوتات البحرية بجامعة سيدني، أن الضغط على عمق 3800 متر تحت سطح البحر حيث يوجد حطام "تايتانيك" يصل إلى مستوى 380 ضعف الضغط الجوي على سطح الأرض.

وأضاف أن أي عطل أو خلل في هيكل "تيتان" يمكن أن يؤدي إلى انهيار داخلي، حيث يتسلل الضغط العالي في أعماق البحار لداخل السفينة.

بدوره، قال عالم المحيطات بوب بالارد أمس الخميس إن انفجار غواصة من الداخل يوفر قوة هائلة، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز".

وأشار إلى أن الناس يمكن أن لا يقدروا حجم الطاقة المذهلة التي تنطوي عليها العملية المدمرة للانفجار الداخلي، لافتاً إلى أنها "تأخذ كل شيء وتمزقه حرفياً وهي قوية للغاية". (العربية)
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