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إسرائيل تنشر صورة قاتلة الجندي المصري وتكشف عن كيفية استهدافه

Lebanon 24
23-06-2023 | 09:46
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نشرت إسرائيل صورة الجندية الإسرائيلية التي استهدفت الجندي المصري محمد صلاح خلال الاشتباك الذي وقع قبل أسبوعين على الحدود المصرية، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين على يد الجندي المصري.
 
وبحسب التقرير كانت الجندية (ن) أول من تعرفت على الجندي المصري في منطقة جبل "حريف" مطلع الشهر الجاري من خلال المناظير، حيث وجهت القوات للقضاء عليه بعد أن قتل 3 جنود إسرائيليين هم ليا بن نون وأهاد دانان وأوري يتسحاق إيلوز.
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وقالت الجندية قاتلة محمد صلاح : "كانوا الثلاثة أعز أصدقائي الذين ساروا معي طوال الطريق، لقد كانوا من بين أفضل المقاتلين الذين عرفتهم"
 
ورصدت (ن) خلال عمليات البحث الجندي المصري، حيث رأته من مسافة تزيد عن كيلومترين كنقطة سوداء مشبوهة على أرض الصحراء، ولم تدرك أنه كان شخصًا، لكنها قررت عدم تجاهل ما رأته وأبلغت قادتها بالعثور عليه، وتأكدت من وجوده بعد التقاط طائرة بدون طيار تتبعته ووجهت بقية القوات إلى النقطة، كما جاء في التقرير. (روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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