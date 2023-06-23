كان من الممكن تجنب معظمها بسهولة.. 5 أخطاء أدت بحسب "Insider" إلى انفجار "تيتان"

طرحت حادثة الغواصة "تيتان" العديد من التساؤلات حول السبب وراء تجاهل مخاوف السلامة العامة المتعلقة بتصميم السفينة وتشغيلها. وفي حين أن سبب الانفجار لا يزال حتى اللحظة مجهولاً، فقد أشار خبراء إلى الأخطاء الرئيسية المتعلقة بسلامة الغواصة والتي كانت جلية قبل انطلاق الرحلة إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بحسب موقع "Insider" الأميركي.

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1 – هيكل الغواصة مصنوع من ألياف الكربون

بحسب الموقع، "إن اختيار هذه المادة لصنع هيكل غواصة هو اختيار غير تقليدي. فعادة ما يُصنع الهيكل من مواد أقوى مثل الفولاذ أو التيتانيوم بحسب صحيفة "The Telegraph". إن مخاطر استخدام هذه المادة بحسب المخرج السينمائي جيمس كاميرون يعود إلى "عدم تمتعها بقوة ضغط". وسبق وتم تحذير "أوشن غايت"، الشركة المشغلة للغواصة، من مخاطر السلامة المرتبطة باستخدام المواد. وأقر الرئيس التنفيذي للشركة، ستوكتون راش، في مقابلة له قبل عامين أنه "كسر بعض القواعد" بتخليه عن المواد التقليدية".

2 – نظام الإنذار المبكر

وتابع الموقع، "تفاخرت الشركة بتطويرها لنظام مراقبة صوتي متقدم، والذي كان هدفه إرسال تحذيرات من حدوث عطل في الهيكل في الوقت المناسب. لكن سبق وحذر الموظف السابق في الشركة دايفيد لوكريدج في العام 2018 من أن هذا النظام كان عديم الفائدة فعليًا، فلن يكون أمام طاقم الغواصة سوى "أجزاء من الثانية" للتحرك قبل حدوث انفجار داخلي كارثي. إلا أن الشركة رفضت اتباع توصياته".

3 – رفض الشركة التصريح عن الغواصة

بحسب الموقع، "قال ديفيد بوغ، الصحفي الذي استقل "تيتان" في عام 2022، إنه وقّع على تنازل ينص على أن: "هذه السفينة التجريبية لم تتم الموافقة عليها أو التصريح عنها من قبل أي هيئة تنظيمية". من المحتمل أن تكون السفينة قد جرى التصديق عليها منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم ظهور أي دليل يثبت ذلك. ودافعت الشركة، في مدونة لها عام 2019، عن قرارها بعدم التصريح عن السفينة، قائلة إن الحوادث في الإعدادات البحرية والجوية ناتجة في الغالب عن "خطأ المشغل، وليس عطل ميكانيكي".

4 – رفض وتجاهل المخاوف من قبل الشركة

بحسب الموقع، "بعد يوم من تقديم تقرير السلامة، تم استدعاء لوكريدج إلى اجتماع مع راش وقسم الموارد البشرية للشركة، للنظر في الدعوى القضائية. وخلال الاجتماع، تم طرد لوكريدج من الشركة. وزعمت الشركة أن الموظف المذكور تبادل معلومات سرية مع جهات خارجية واصفة تقريره بالكاذب، واتهمته بالاحتيال. لم يكن لوكريدج الوحيد الذي تم طرده من الشركة. فقال الموقع إن المستكشف والمستشار السابق للشركة، روب ماكلوم، طُرد في العام 2009 بسبب مخاوف من أن رئيسها التنفيذي كان يبالغ ويسرع في عمليات الإنتاج".

5 - حوادث سلامة سابقة

بحسب الموقع، "هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الشركة مع مشاكل تتعلق بالغواصات. ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة "New York Times"، توقفت رحلة "تيتان" في عام 2021 بسبب مشاكل تتعلق بالبطارية. وأفاد بوغ أيضًا أن السفينة ضاعت لساعات عدة أثناء وجوده على متن السفينة الأم. والجدير بالذكر أن شركة "أوشن غايت" لم ترد على طلب الموقع للتعليق على كل من هذه الادعاءات".

يُذكر أن "تيتان" كانت انطلقت في رحلة مدتها ساعتان صباح يوم الأحد، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة. وكانت تحمل على متنها كلا من الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن، في رحلة كلفت كل واحد منهما 250 ألف دولار.