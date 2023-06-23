27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السفير الروسي لدى بلغراد: قوات الناتو تثير الصراع في شمال كوسوفو
Lebanon 24
23-06-2023
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال السفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو، بأن قوات "الناتو" في كوسوفو تثير تصعيدا للنزاع وتدعم الأنشطة الإجرامية لقوات أمن ألبان كوسوفو.
وحسبما نقلت الخدمة الصحفية للبعثة الدبلوماسية الروسية عن السفير بأن: "قائد قوة حفظ السلام في كوسوفو، كفور، الجنرال الإيطالي أنجيلو ميشيل ريستوتشا، علق على تصرفات مرؤوسيه في زفيكان في 29 أيار، عندما استخدمت شرطة بريشتينا وقوات الناتو القوة ضد الصرب المتظاهرين سلميا، حيث يُزعم أن القوات نجحت في منع المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح".
Advertisement
وشدد السفير الروسي على أن تصرفات ممثلي "الناتو" تهدف إلى النأي بأنفسهم عن بؤر الصراع المباشرة قائلا: "يستمر التوتر الشديد في المناطق المأهولة بالصرب في كوسوفو وميتوهيا حتى يومنا هذا، ولا تزال الاعتقالات غير المبررة للصرب والهجمات على المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
ولفت السفير الروسي انتباه حلف "الناتو" إلى ضرورة العمل في شمال كوسوفو وفق كافة الاتفاقيات الدولية موضحا:"ندعو القوات للعودة إلى تفويضها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، والعمل بنزاهة، لضمان التقيد الصارم بالنظام القائم، والذي يجب أن يكون فيه وجود القوات الخاصة ببريشتينا في شمال كوسوفو الذي تمت الموافقة عليها مسبقا، ولا سيما مع قيادة قوة كوسوفو، ونعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام لعامة الناس في صربيا معرفة ما إذا كان الجنرال ميشيل ريستوتشا، قد سمح بنشر قوات أمن ألبانية بالقرب من المباني الإدارية في كوسوفسكا ميتروفيتشا وزفيكان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش في نهاية أيار 2023 ".
كما أوضح السفير الروسي: "إن نهج الناتو المشوه في حفظ السلام معروف جيدا، ومن الأمثلة على ذلك التطوير المستمر للبنية التحتية العسكرية للكتلة في دول أوروبا الشرقية في انتهاك للوعود التي قُطعت مرارا وتكرارا للقيادة الروسية، ومبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على أعلى مستوى في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بالمايوه داخل حوض السباحة.. ميريام فارس تستمتع بوقتها في إحدى الجزر (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه داخل حوض السباحة.. ميريام فارس تستمتع بوقتها في إحدى الجزر (صورة)
02:10 | 2023-06-23
23/06/2023 02:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء كوالدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق حديث الجمهور شاهدوا جمالها (صور)
Lebanon 24
شقراء كوالدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق حديث الجمهور شاهدوا جمالها (صور)
02:48 | 2023-06-23
23/06/2023 02:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مُشاركته بعروض أزياء عالمية.. ابن راغب علامة يستمتع بوقته مع شابة سمراء على متن أحد اليخوت (صور)
Lebanon 24
بعد مُشاركته بعروض أزياء عالمية.. ابن راغب علامة يستمتع بوقته مع شابة سمراء على متن أحد اليخوت (صور)
03:25 | 2023-06-23
23/06/2023 03:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"تمزقوا أشلاء"... ماذا شعر ضحايا الغواصة "تيتان" في لحظاتهم الأخيرة؟
Lebanon 24
"تمزقوا أشلاء"... ماذا شعر ضحايا الغواصة "تيتان" في لحظاتهم الأخيرة؟
06:00 | 2023-06-23
23/06/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية شهيرة: تعلمت الرقص من النوادي الليلة.. من هي؟
Lebanon 24
فنانة سورية شهيرة: تعلمت الرقص من النوادي الليلة.. من هي؟
08:00 | 2023-06-23
23/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2023-06-23
أولاد القذافي... من تبقى منهم وأين هم؟
16:30 | 2023-06-23
تطوّر خطير.. قائد "فاغنر" يتوعّد الجيش الروسي بعد "الضربة الغادرة"
16:00 | 2023-06-23
في المانيا... قانون يسهل قواعد الهجرة للعمال
16:00 | 2023-06-23
وسط خشية الاحتلال من تمدد الظاهرة.. مخيم نور شمس نجم جديد في مواقع المقاومة الفلسطينية
15:30 | 2023-06-23
لقاء مرتقب بين نتانياهو وإردوغان.. لهذه الأسباب يحتاجانه
15:15 | 2023-06-23
الدلافين... هكذا يتم تدريبها للقيام بمهمات عسكرية؟
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
24/06/2023 01:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
24/06/2023 01:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
24/06/2023 01:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact