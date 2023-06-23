كشف سفير "إسرائيل" السابق لدى القاهرة ديفيد جوفرين تفاصيل وخفايا العلاقات بين مصر و"إسرائيل"، وذلك في كتاب "شراكة في ظل التنافس".



Advertisement

ويتحدث جوفرين في كتابه الجديد عن تجاربه الشخصية في أرض النيل والأهرامات، وعن تعقيد الوظيفة التي كان يعمل بها في مصر، وعن الحساسيات الدقيقة في العلاقات بين البلدين، وعن المصالح المشتركة، وعن السير بين القطرات بين "إسرائيل" وبين الأهرامات.

ويكشف الكتاب كيف كانت مصر في يوم من الأيام أكبر دولة معادية لـ"إسرائيل" ولكنها أصبحت رائدة الدول العربية في توقيع اتفاقية سلام معها.





ولفت جوفرين إلى الصعوبة الكبيرة التي كان يواجهها خلال عمله في مصر، لكنه أشار إلى أنه كان يشعر بسعادة غامرة من المعاملة الحارة والمتعاطفة التي تلقاها في أروقة الحكومة المصرية.





ويكشف الكتاب أيضا التوتر القائم بين مصر وإسرائيل باعتبارها ثروة سياسية وعسكرية واقتصادية وصورتها كدولة معادية وخصم دبلوماسي لها على الساحة الدولية.

المؤلف، الذي خدم في فترتين مختلفتين في مصر، لم يكتف بنشر تفاصيل عن المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين، ولكنه تتبع أيضا طبقات عميقة في المجتمع والثقافة المصرية، ما يؤثر على سياسة مصر تجاه "إسرائيل".