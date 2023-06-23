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عربي-دولي

زيلينسكي يشتكي: سنحاسب هؤلاء!

Lebanon 24
23-06-2023 | 13:45
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إشتكى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من أن ربع الملاجئ في البلاد وثلثها في العاصمة كييف، غير صالحة كملاذ آمن.


وعقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، قال زيلينسكي على قناته في "تيليغرام": "ربع الملاجئ في أوكرانيا وثلثها في كييف غير صالحة للاستعمال"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع قرر محاسبة المسؤولين وإصلاح جميع الهياكل الوقائية لتكون في حالة مناسبة.
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كما لفت إلى أن السلطات تواصل العمل على تنفيذ الإصلاح القضائي بتعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أنه سيتم تعزيز المسؤولية عن الفساد في نظام العدالة.
 
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