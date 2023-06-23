زلزال يضرب اليابان.. كم بلغت قوته؟

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضرب هوكايدو في اليابان في وقت مبكر من يوم السبت حسب التوقيت المحلي.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 306 كيلومترات.