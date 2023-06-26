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حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي على "تسريع هزيمة روسيا" بتكثيف الدعم لبلاده.وقال كوليبا الذي يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تويتر إن واقع تحرك دبابات صوب موسكو خلال محاولة انقلاب فاشلة تظهر أن "أوكرانيا ستنتصر".وكتب كوليبا: "في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، قمت بحث الاتحاد الأوروبي على تسريع هزيمة روسيا من خلال زيادة الدعم لأوكرانيا".