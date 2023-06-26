"العقار المنهار" بالإسكندرية... قوى الأمن تكشف هوية السكان

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أشار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى أن سكان "عقار ميامي" المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين بالمحافظة، مشيرا إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للطابق الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.وأضاف محافظ الإسكندرية أنه حتى الآن لم يخرج سوى مصاب وجارِ البحث عن آخرين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية ومكتب رئيس الوزراء تواصلوا من اللحظة الأولى للاطمئنان على الوضع، مع فحص وجود ضحايا عالقة، وجرى فرض طوق أمني حول المبنى للحفاظ على حياة المواطنين.وأوضح أنه تم استدعاء كافة المعدات من كافة الأحياء لرفع الأنقاض وجارِ التأكد من عدم وجود ضحايا آخرين داخل المبنى.وكان شارع خليل حمادة في الإسكندرية، قد شهد اليوم انهيار مبنى مكون من 13 طابقا، وتابع لحي المنتزه أول.وأسفر الانهيار عن تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله، وجاري البحث عن عدد من الضحايا أسفله كانوا متواجدين في أحد المحلات التجارية أسفله.وتسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلا قوات الحماية المدنية بمحاولة السيطرة عليها وإطفائها، وذلك بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين والغير معلوم عددهم حتى الآن.