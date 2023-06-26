محكمة صربية تأمر بالإفراج عن 3 من رجال شرطة كوسوفو

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أمرت محكمة صربية بالإفراج عن 3 رجال شرطة من كوسوفو كانوا قد احتجزوا يوم 16 حزيران على الحدود بين البلدين في حادث تسبب في تصعيد التوترات بين بلغراد وبريشتينا.وقالت المحكمة العليا في بيان إن إحدى اللجان التابعة لها بمدينة كرالييفو أكدت لائحة الاتهام الموجهة لرجال الشرطة الثلاثة وأصدرت قراراً بإنهاء احتجازهم.وكان مكتب المدعي العام في كرالييفو جنوب غربي صربيا اتهم رجال الشرطة الثلاثة بصنع أسلحة ومواد متفجرة وحيازتها وحملها والاتجار بها بدون تصريح.