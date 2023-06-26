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عربي-دولي

الصين: مصر ستصبح الأولى إفريقيا في تصنيع الأقمار الصناعية

Lebanon 24
26-06-2023 | 06:28
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أكد السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، أن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.
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أضاف السفير الصيني، في كلمة له اليوم خلال مراسم تسليم المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2، أن الصين ظلت تولي اهتماما بالغا بتطوير صناعة الفضاء، وقد نفذت سلسلة من مشروعات الفضاء، حيث تعززت قدرتها الابتكارية المستقلة باستمرار، وحققت إنجازات مهمة في استكشاف الكون الواسع بخطوات متسارعة، كما أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وتصبح في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء".

وشدد على أن مشروع مصر سات 2 يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار مبادرة بناء الحزام والطريق، وستصبح مصر أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع.

كما أوضح أنه أثناء عمليات تطوير مصر سات 2، استخدمت الصين المنشآت المعنية لتدريب الأفراد المصريين كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي، مشيرا إلى أن في المرحلة القادمة، ستقوم مصر بالتحكم في القمر الصناعي واستخدامه للقياس عن بعد بشكل مستقل.

وتابع "خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى مصر في يناير عام 2016، وقعت الصين ومصر على الاتفاقية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وبدأت تنفيذ الاتفاقية في عام 2017، وفي عام 2019، وقع البلدان على اتفاقية المنحة الصينية المتمثلة في مشروع القمر الصناعي مصر سات 2، وبدأ تنفيذها في نفس العام".

وأضاف قائلا: "نشهد اليوم تسليم نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2 ، ولعل هذا إنجاز ملموس حققه الجانبان من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين بنشاط"

وأكد السفير ليتشيانج أن هذا التعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد الأكفاء المصريين، ويرسى أساسا متينا لتطوير مصر لقضية الفضاء على نحو مستقل.
المصدر: سكاي نيوز

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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