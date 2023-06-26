"إسرائيل" في قلق مُتصاعد و "أفول السلطة" يخيفها.. ماذا يجري داخل كيان الإحتلال؟

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وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في افتتاحيتها التي كتبها الخبير ميخائيل ميلشتاين، أن التصعيد الحالي في الضفة الغربية يثير صدى واسعاً في "إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ النقاش في المسألة يتم من زاوية ضيقة، أمنية في أساسها، وهو يتركز على التهديدات الناشئة (العبوات وتجارب الصواريخ في شمال الضفة)، وعلى أساليب العمل التي تتخذها إسرائيل، وبالطبع على الرد القاطع وفي مركزه الدعوة لحملات على هذا النطاق أو ذاك، بما في ذلك السور الواقي2".وقالت الصحيفة في تقريرها: "يكاد النقاش الإسرائيلي لا يلمس التحديات الاستراتيجية التي تقف من خلف التهديدات الجارية، وعلى رأسها الضعف المتزايد للسلطة إلى جانب تعزز قوة "حماس" التي تعمل بقوة استراتيجية مرتبة، وتفحص كيف ومتى يكون من الصواب تثبيت سيطرة لها في المناطق".وحذرت الصحيفة من أن أفول السلطة الفلسطينية من شأنه أن يخلق فراغاً سلطوياً، يضع "إسرائيل" أمام خيارين سيئين، هما: أن تملأ حماس هذا الفراغ، أو انجذاب ذاتي، معناه أخذ المسؤولية عن 2.85 مليون مواطن فلسطيني في الضفة الغربية.ونبهت إلى أن "عدم الاعتراف والاهتمام الإسرائيليين بالموضوع الفلسطيني، ينبعان من خليط من التركيز على الأزمة الداخلية، الاعتياد على التوتر الدائم، هروب معظم السياسيين من الاهتمام بالمسألة التي تفترض أقوالا واضحة وهروبا عاما يسود في الجمهور".وبينت أنّ "إسرائيل اختارت عملياً ألا تجري النقاش الوجودي على مستقبل العلاقات بينها وبين الفلسطينيين، وبدلاً من هذا، تتخذ انتظاراً عديم التخطيط أو المبادرات، وفي الوسط يتغير الواقع في ضوء توسيع الاستيطان في الضفة وتعميق صهر البنى التحتية، القضائية والإدارية بين المنطقتين، وكل ذلك دون أن يجرى تحليل إلى أين تريد إسرائيل أن تصل".ورأت الصحيفة، أن "التصعيد في شمال الضفة، يجب أن يشكل إشارة إيقاظ للجمهور، من أجل نقاش ثاقب حول المستقبل، وهذا ليس فقط بسبب تعاظم المقاومة الذي يثير القلق من تكرار مشاهد الانتفاضة الثانية، بل بالذات بسبب الصور الجديدة لتعاظم الاحتكاكات العنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين، التي ستصبح عادة يومية إذا ما تشكلت دولة واحدة".وتابعت: "بعد 3 أشهر، ستحل الذكرى الثلاثين لاتفاق أوسلو الذي تشوش في سياق الطريق، وأصبح واقعاً معقداً ومتوتراً، وهذه فرصة طيبة، سواء للقيادة أم للجمهور بإجراء تمرين خيالي جماعي، موجه حول المستقبل الذي لا يرتبط بالمعركة القضائية أو النووي الإيراني".وتساءلت: "كيف سيكون الواقع الإسرائيلي - الفلسطيني بدون السلطة أو حين تكون هذه قائمة ولا تؤدي مهامها؟؛ كيف ستكون الحياة بدون فاصل مادي بين جماعتين سكانيتين ومجتمعين معاديين الواحد للآخر، يحملان أحلاماً وأهدافاً وروايات متضاربة؟ وإذا كان لا؛ فما هي البدائل؟".ولفتت "يديعوت" إلى أن "هذا الحوار الوجودي، يجب أن يتم انطلاقا من الإحساس بضيق الوقت، إلى جانب الفهم بأن "القرار بعدم القرار"؛ كما وصل يغئال ألون، سياسة إسرائيل في الموضوع الفلسطيني منذ 1967، لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد وسينتهي بأفضل الأحوال بأزمة، وبما هو معقول أكثر؛ بمصيبة وطنية".