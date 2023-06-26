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عربي-دولي

ضابطٌ أميركي يكشف: أوكرانيا تعملُ على تحضير "كارثة نووية"!

Lebanon 24
26-06-2023 | 06:49
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أكد ضابط الاستخبارات الأميركية المتقاعد، سكوت ريتر، أن نظام كييف سيحاول العمل على ترتيب وتحضير كارثة نووية في محطة زابوروجيه الكهرومائية.
وقال ريتر في بث نشره على قناته في "يوتيوب" إن هذا التهديد الذي يتم تحضيره من قبل سلطات كييف "حقيقي، بقدر ما تعنيه كلمة حقيقي من معنى".
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وتابع الضابط السابق: "سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ويلومون الروس على ذلك"، في إشارة إلى التحضير لعمل استفزازي ضد المحطة.

ووفقا لريتر، فإنه بعد تدمير سد محطة كاخوفكا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.
 
كذلك، قال ريتر: "نعلم أن الأوكرانيين قادرون على ارتكاب أعمال مروعة من الإرهاب البيئي".

الجدير بالذكر أن محطة زابوروجيه تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.

وفي تشرين الأول من عام 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تحت السيطرة الروسية.
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