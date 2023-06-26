Advertisement

عربي-دولي

فتح تحقيق عاجل في حادث انهيار "عقار الإسكندرية"

Lebanon 24
26-06-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1081541-638233848073911571.jpg
Doc-P-1081541-638233848073911571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في حادث المبنى المنهار في الإسكندرية، حيث وصل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه، كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.
Advertisement

وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم لمعرفة سبب عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاصة بالطابق الأخير بالعقار المنهار ومعرفة ملابسات الواقعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-06-26
18:30 | 2023-06-26
18:06 | 2023-06-26
17:30 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:47 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website