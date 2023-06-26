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عربي-دولي

رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لمجموعة من السيناريوهات في روسيا

Lebanon 24
26-06-2023 | 07:30
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بريطانيا مستعدة لمجموعة من السيناريوهات في روسيا، مشيرة إلى التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل للتوترات بين مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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وأضاف سوناك للصحافيين: "من السابق لأوانه أن نجزم بما قد ينتج عن ذلك من عواقب، لكننا بالطبع مستعدون كما كنا دائماً لمجموعة من السيناريوهات".
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