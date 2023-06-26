رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لمجموعة من السيناريوهات في روسيا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بريطانيا مستعدة لمجموعة من السيناريوهات في روسيا، مشيرة إلى التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل للتوترات بين مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف سوناك للصحافيين: "من السابق لأوانه أن نجزم بما قد ينتج عن ذلك من عواقب، لكننا بالطبع مستعدون كما كنا دائماً لمجموعة من السيناريوهات".