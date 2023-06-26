بينها عربية.. تعرفوا على أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2023

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والآن، وللمرة الخامسة في تاريخ جوائز "سكايتراكس" لشركات الطيران العالمية الممتد على مدار 23 عامًا، تُوّجت الخطوط الجوية السنغافورية بلقب أفضل شركة طيران في العالم بنسخة هذا العام من هذه الجوائز المرموقة.وأُعلن عن الفائزين في حفل أقيم بتاريخ 20 حزيران، في متحف الطيران والفضاء، خلال فعاليات معرض باريس الجوي، بعد أسابيع فقط من تصنيف شركة الطيران الوطنية في سنغافورة بالمركز الخامس على مستوى العالم، من قبل وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات أي موقع "Airline Ratings".وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سكايتراكس" إدوارد بليستيد، إن الخطوط الجوية السنغافورية حققت "نتائج ممتازة في العديد من فئات الجوائز، وكان أبرزها مقصورة الدرجة الأولى كأفضل درجة أولى في العالم".وأجرت "سكايتراكس"، وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران، ومقرها في المملكة المتحدة، استطلاعات مستقلة تمولها ذاتيًا بناءً على آراء العملاء في أكثر من 325 شركة طيران حول العالم، بين شهري أيلول عام 2022 وأيار عام 2023، لتحديد الفائزين.ومن جهته، قال جو تشون فونج، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، إن الفضل في هذا الفوز يعود إلى العمل الدؤوب لفريقه، الذي قدّم "العديد من التضحيات لضمان تعافي شركة الخطوط الجوية السنغافورية" من الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران خلال جائحة كورونا.وحلّت الخطوط الجوية القطرية، الفائزة بجائزة شركة طيران العام سبع مرات سابقًا، في المركز الثاني هذا العام، تليها شركة خطوط "كل اليابان الجوية" (ANA) في المركز الثالث، ثم طيران الإمارات في المركز الرابع، وشركة الخطوط الجوية اليابانية في المركز الخامس.وحققت الخطوط الجوية القطرية تفوقًا في درجة رجال الأعمال، إذ فازت بجوائز أفضل درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد في درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم (صالة المرجان في مطار حمد الدولي)، وأفضل صالة لتناول الطعام في درجة رجال الأعمال، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.كذلك، حصلت خطوط "كل اليابان الجوية" على جائزة أنظف شركة طيران في العالم للسنة الثالثة على التوالي، لتلبيتها أعلى معايير النظافة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل خدمات المطارات في العالم.بدورها، حصدت الخطوط الجوية الكويتية، التي أُطلقت مؤخرًا خدمة سائق مجانية لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، جائزة أفضل شركة طيران محسّنة في العالم.ونالت "طيران آسيا" جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم، وقد حصدت هذه الجائزة سنويًا، منذ عام 2010.وفازت شركة "سكوت للطيران" بجائزة أفضل شركة طيران لمسافات طويلة منخفضة التكلفة في العالم، بينما تبوأت "فولوتيا"، وهي شركة طيران إسبانية، فئة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا.